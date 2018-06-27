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Meclisi açacak

Son dakika haberi: 27. Dönem Parlamentosunu Geçici TBMM Başkanı olarak, en yaşlı milletvekili sıfatıyla 80 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili açacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:19

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süre yurt içi ve yurt dışında tedavi gören Baykal, yeni dönem parlamentosuna CHP'dAntalyalya milletvekili olarak en yaşlı üye sıfatıyla girdi.

Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile yakın arkadaşı Atanur Göncü, Meclise gelerek 'ın Geçici TBMM Başkanlığını üstlenip üstlenemeyeceği ve TBMM Genel Kurulunu açıp açamayacağı konusunda Meclis bürokratları ile görüştü ve milletvekillerinin yemin edeceği Genel Kurul Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Deniz Baykal, 8 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreninden önce, aynı gün TBMM Başkanı 'dan görevi devralacak.

Başkanlık mührünü de alacak Baykal daha sonra Geçici TBMM Başkanı olarak Genel Kurulu yönetecek.

Deniz Baykal, Ankara milletvekillerinin yeminine sıra gelince, birleşime ara verecek. Bundan sonra yemin törenine, ikinci en yaşlı üye sıfatıyla, Geçici TBMM Başkanvekili İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında devam edilecek.

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Meclisi Deniz Baykal açacak
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