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lideri Bahçeli: İki hedefimizi de gerçekleştirdik

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
MHP lideri Bahçeli: İki hedefimizi de gerçekleştirdik
lideri dün bir grup basın mensubuna seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları söyledi:
Birinci stratejimiz, partimizin TBMM'de denge ve denetleme görevini ifade edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın 'ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir.
Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarıyla ve alnının akıyla çıkmıştır. Dava arkadaşlarımıza aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçte partimiz üstüne düşen her sorumluluğu, milletimizin beklentileri doğrultusunda yerine getirecektir. Türkiye 24 Haziran'da umuda ve huzura, parlak bir geleceğe, milli birlik ve kardeşliğe çok kararlı bir destek ve onay vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı bir şekilde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.
Ayrıca 9 ay 8 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimi için gerekli çalışmayı da bugünden başlatmış durumdayız. 9 ay 9 gün sonra MHP bu kez de mahalli idareler düzeyinde muazzam bir doğruluşla hak ettiği başarıyı yakalayacak. Milletimize hizmet etmenin kıvancı, onuruyla dolup taşacaktır. Hazırlıklıyız, inançlıyız. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz.
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MHP lideri Bahçeli: İki hedefimizi de gerçekleştirdik
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