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Stoltenberg'den Erdoğan'a tebrik telefonu

, 'ı, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 21:55 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 22:18
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a tebrik telefonu
ve , bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin NATO'ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg ise Türkiye'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Temmuz ayında Brüksel'de yapılacak olan NATO Zirvesinin yüz yüze görüşmek için önemli bir fırsat teşkil edeceğini de belirttiler.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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