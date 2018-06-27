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Pakistan Başbakanı Mülk'ten 'a tebrik

Pakistan Başbakanı Mülk, Cumhurbaşkanı 'ı, lerindeki zaferinden dolayı kutladı. Açıklamada, seçim başarısının, 'nin içinde bulunduğu büyüme ve gelişme ortamını bir üst seviyeye taşıyacağı belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 20:24
Pakistan Başbakanı Mülk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Pakistan Başbakanı Nasırul Mülk, Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mülk, 'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği indeki zaferinden dolayı 'ı kutladı.

Açıklamada, seçim başarısının, 'nin içinde bulunduğu büyüme ve gelişme ortamını bir üst seviyeye taşıyacağı belirtildi.

Türkiye'nin demokrasisiyle birçok ülkeye rol model olduğu kaydedilen açıklamada "Türk demokrasisi, Türk halkının tekrar tekrar verdiği güven oyuyla daha da güçlendi. Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiklerini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İki ülke, kardeş Müslüman ülkelerle daha fazla uyumu sağlamak konusunda ve bölgenin uzun vadeli barış, güvenlik, istikrar ve sosyo-ekonomik kalkınması için çalışma konusunda ortaklığa devam edecektir." denildi.

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Pakistan Başbakanı Mülk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
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