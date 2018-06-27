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merkezli operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 8 ilde düzenlenen / operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:03
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, / soruşturması kapsamında, Samsun merkezli , , , Bursa, , ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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