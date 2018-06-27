Son Dakika: 71 FETÖ'cü asker tespit edildi... Yakalanmaları için büyük operasyon başladı!

Türkiye'nin dört bir yanında FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 16 ilde 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda ise 13 il ve KKTC'de Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

22 RÜTBELİ ASKERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLADI

Balıkesir merkezli 13 kent ile KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN PERİYODİK ARALIKLARLA...

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA FETÖ OPERASYONU: 99 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürütülen FETÖ operasyonunda Ankara merkezli 21 ilde 99 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ARALARINDA KIDEMLİ ASKERLER VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda operasyon için düğmeye basan Başsavcılık, 78'i soruşturma nedeniyle daha önce hakkında idari işlem yapılan, 21'i ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 65'i üsteğmen ve 30'u pilot rütbesinde şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara merkezli 21 ilde devam ediyor.

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİNİN KİLİT İSMİ DE GÖZALTI LİSTESİNDE

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris'e giden ve darbecileri yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de bulunduğu öğrenildi.

Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olan Sönmezateş, dava kapsamında yaptığı savunmada "Darbeciyim ama FETÖ'cü değilim" demişti. Sönmezateş'in de FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştiği tespit edildi.