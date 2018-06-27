Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: FETÖ sanığı eski imama hapis cezası

Son Dakika: sanığı eski imama hapis cezası

Son dakika haberi... 'da terör örgütüne yardım ettiği iddia edilen eski imam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:31
Son Dakika: FETÖ sanığı eski imama hapis cezası
'da, /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski imama, örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen imam ile avukatı katıldı.

Fındıklı savunmasında, kapatılan 'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Fındıklı, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kuddusi Fındıklı'yı örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan aile hekimi Mustafa Ş. katıldı. Mustafa Ş. savunmasında kapatılan Bank Asya'ya 2001 yılında hesap açtırdığını söyledi.

Mahkeme heyetinin sanığa bankadaki para hareketliliğini sorması üzerine Mustafa Ş, "Yaz aylarında sünnet yapıyordum. Kastamonu'daki birçok çocuğu ben sünnet etmişimdir. Sünnetlerden gelen parayı Bank Asya'ya yatırdım. Talimat doğrultusunda bir işlem yapmadım." dedi.

Duruşma 27 Kasım'a ertelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: FETÖ sanığı eski imama hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN