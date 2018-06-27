Son Dakika: FETÖ sanığı eski imama hapis cezası

Kastamonu 'da, FETÖ /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski imama, örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen imam Kuddusi Fındıklı ile avukatı katıldı.

Fındıklı savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Fındıklı, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kuddusi Fındıklı'yı örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan aile hekimi Mustafa Ş. katıldı. Mustafa Ş. savunmasında kapatılan Bank Asya'ya 2001 yılında hesap açtırdığını söyledi.

Mahkeme heyetinin sanığa bankadaki para hareketliliğini sorması üzerine Mustafa Ş, "Yaz aylarında sünnet yapıyordum. Kastamonu'daki birçok çocuğu ben sünnet etmişimdir. Sünnetlerden gelen parayı Bank Asya'ya yatırdım. Talimat doğrultusunda bir işlem yapmadım." dedi.

Duruşma 27 Kasım'a ertelendi.