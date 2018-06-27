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Son Dakika: Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

Son dakika haberi... Cumhur ittifakı hakkında rahatsızlık veren açıklamalarda bulunan Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 12:19
Son Dakika: MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı

Milletvekili Sefer Aycan'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi. Aycan'ın cumhur ittifakı hakkında rahatsızlık veren ifadeleri olduğu biliniyordu. Öte yandan bugün MHP Genel Başkanı 'nin, Erdoğan ile görüşeceği ve bu görevden alma işleminin bu görüşme öncesinde gerçekleştiği öğrenildi.

MHP'DEN YAZILI AÇIKLAMA

MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Sefer Aycan, "Seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile Meclis'in kilit partisi olduğunu belirterek, "Biz ne dersek, o olacaktır" demişti.

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Son Dakika: MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı
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