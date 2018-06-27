Son Dakika: Vali yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Muhammet Kaya gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Kaya'nın evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Polis ekipleri, elde ettikleri bazı dijital verilere el koydu.

Gözaltına alınan Kaya, sağlık kontrolünün ardından soruşturma kapsamında Erzurum'a gönderildi.