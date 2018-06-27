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Son Dakika: Vali yardımcısı 'den gözaltına alındı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün darbe girişimine ilişkin yürüttüğü bir soruşturması kapsamında, Vali Yardımcısı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 10:36
Son Dakika: Vali yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Kaya'nın evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Polis ekipleri, elde ettikleri bazı dijital verilere el koydu.

Gözaltına alınan Kaya, sağlık kontrolünün ardından soruşturma kapsamında Erzurum'a gönderildi.

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Son Dakika: Vali yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı
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