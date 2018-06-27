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Son dakika: Yeni milletvekilleri mazbatalarını alıyor

Son dakika haberi... sonrası yeni vekiller mazbatalarını alıyor...'nin 2 milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitçioğlu az önce 27.dönemin ilk kayıt yaptıran milletvekilleri olarak tarihe geçtiler.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:33
Son dakika: Yeni milletvekilleri mazbatalarını alıyor

24 Haziran leri sona erdi. Seçim sonrası ilk kez vekil olanlar meclise girecek. 27. dönemde ilk kez milletvekili olanlar mazbatalarını alıyor. Sembolik önemi olan milletvekili rozetlerini de daha sonra teslim alacaklar.

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Son dakika: Yeni milletvekilleri mazbatalarını alıyor
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