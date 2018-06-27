Son dakika: Yeni milletvekilleri mazbatalarını alıyor
Son dakika haberi... Seçim sonrası yeni vekiller mazbatalarını alıyor...AK Parti'nin 2 Çankırı milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitçioğlu az önce 27.dönemin ilk kayıt yaptıran milletvekilleri olarak tarihe geçtiler.
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:33
24 Haziran seçimleri sona erdi. Seçim sonrası ilk kez vekil olanlar meclise girecek. 27. dönemde ilk kez milletvekili olanlar mazbatalarını alıyor. Sembolik önemi olan milletvekili rozetlerini de daha sonra teslim alacaklar.