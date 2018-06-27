Son dakika: Yeni milletvekilleri mazbatalarını alıyor

24 Haziran seçimleri sona erdi. Seçim sonrası ilk kez vekil olanlar meclise girecek. 27. dönemde ilk kez milletvekili olanlar mazbatalarını alıyor. Sembolik önemi olan milletvekili rozetlerini de daha sonra teslim alacaklar.

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