TSK’da kripto FETÖ’cü operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ
'nün TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen itirafçı ifadelerinde ismi geçen ve teşhisi yapılarak açığa çıkarılan kripto FETÖ'cülerin yakalanması için düğmeye basıldı. Deniz Kuvvetleri
ve Sahil Güvenlik
komutanlıklarında aralarında 4'ü binbaşı, 1'i yarbay, 1'i albay, 1'i yüzbaşı, 5'i astsubay ve 7'si üst düzey mahrem imam olan 30 şüpheli, Jandarma Genel Komutanlığı'nda ise 6 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar arasında halen görevde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü F.Y de yer alıyor. 8'İ FİRAR ETTİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda binbaşı rütbesindeki A.A., F.M., F.Y., yarbay rütbesindeki Y.T., albay rütbesindeki U.Ş., yüzbaşı rütbesindeki E.G. ve 7 üst düzey mahrem imamın aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.