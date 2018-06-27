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’da kripto ’cü operasyonu

, ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sızan kripto ’cülere yönelik operasyonda 7 ilde 28 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurtdışına kaçtığı belirlendi

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
TSK’da kripto FETÖ’cü operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'nün yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen itirafçı ifadelerinde ismi geçen ve teşhisi yapılarak açığa çıkarılan kripto FETÖ'cülerin yakalanması için düğmeye basıldı. ve komutanlıklarında aralarında 4'ü binbaşı, 1'i yarbay, 1'i albay, 1'i yüzbaşı, 5'i astsubay ve 7'si üst düzey mahrem imam olan 30 şüpheli, Jandarma Genel Komutanlığı'nda ise 6 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar arasında halen görevde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü F.Y de yer alıyor.

8'İ FİRAR ETTİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda binbaşı rütbesindeki A.A., F.M., F.Y., yarbay rütbesindeki Y.T., albay rütbesindeki U.Ş., yüzbaşı rütbesindeki E.G. ve 7 üst düzey mahrem imamın aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.
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TSK’da kripto FETÖ’cü operasyonu
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