15 Temmuz’dan sonra halkın ikinci zaferi

24
Haziran seçimleri öncesi eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkları anlatarak dikkatleri üzerine çeken Ayşe Kota
, seçim sonuçlarıyla dünyaya en güzel demokrasi dersinin verildiğini söyledi. Kota, yeni Türkiye'de de daha güzel hizmetlerin ve günlerin geleceğini, halkın 15 Temmuz
'dan sonra ikinci zaferini yaşadığını ifade etti.
İşte Gaziosmanpaşa'da yaşayan emekli Ayşe Kota'nın seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri;
Güzel bir seçim yaşadık. Dünyaya demokrasi dersi verdik. Ülkesine hizmet eden Cumhurbaşkanımız'a halk gerçekleri görerek sahip çıktı. Geleceğimize oy verdik. Yeni Türkiye ile daha güzel günler göreceğiz.
Bundan sonra gözüm açık gitmeyeceğim. Hizmetler yerini bulacak. Özellikle Almanya'nın dahi kıskançlıkla takip ettiği dünyanın en büyük havalimanının tamamlanması, İstanbul'un köprüler ve metrolarla, Marmaraylarla ve demir yollarla, hızlı trenlerle insanların birbirine yaklaştırılması ülkemizi bir adım daha öteye taşıyacaktır.
Atatürk ne demişti; 'çağdaş medeniyet ülkelerine ulaşmayı' hedef edinmişti. Fakat kendi partisi bu hedeflere ulaşamadı. Bunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerçekleştiriyor. Daha da yapacakları bitmedi. 2023'e kadar hedeflerini gerçekleştirip ülkemizi daha refah seviyesine ulaştıracaktır. İnsanlarımız buna inandığı için sandıkta yüzde 52.7 ile bu göstermiştir.
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce
'yi genel başkan yapmadı. Çocuğunu çağırır gibi bir cumhurbaşkanı adayını küçümseyerek aday yaptı. Ülkenin çıkarlarından önce kendi koltuğunu düşündü.Bunlar yapım ekibi değil yıkım ekibi.
Bu halk, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde kendisini gelecek güzel günlere ulaştıracak lideri tekrar seçti.