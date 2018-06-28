ABD’ye FETÖ’yü hâkim ve savcılar anlatacak

FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
'in iade süreci ile ilgili "eksik talep" algısı yaratılmaya çalışırken Ankara
, önümüzdeki günlerde bu sürece ilişkin önemli bir temas trafiğine ev sahipliği yapacak. Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının ABD Adalet Bakanlığı
ile sürdürmekte olduğu mektup ve telefon trafiği yüz yüze görüşmeye dönüşüyor. Bu kapsamda ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Gülen'in iade sürecinde karar verici konumda olacak olan mahkeme yetkililerinden oluşan bir heyet Ankara'ya gelerek temaslarda bulunacak. Gelecek heyet sadece Adalet Bakanlığı ile görüşmekle kalmayıp FETÖ soruşturmalarını yürüten savcılar ve yargılamaları sürdüren mahkemelerin hakimleriyle de bilgi alışverişinde bulunacak. ABD heyetinin ziyareti sırasında 15 Temmuz
darbe girişiminin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantısının en somut delili de masaya konulacak. ABD'li heyete, darbenin sivil imamı Hakan Çiçek'e ait telefondan 15 Temmuz akşamı Pensilvanya'da bulunan "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu'nun telefonuna atılan "Abim çok acil teli ver kendine" diyerek elebaşı görüşmek istediği, hemen arkasından "ölüm kalım" şeklinde bir mesaj daha gönderdiğire adir belge de verilecek. Çiçek'in son olarak "Abi bozun namazı" diye mesaj gönderdiği tespit edilmişti.