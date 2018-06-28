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Afrin’de destan yazan kahramanlar sevinçle karşılandı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Afrin’de destan yazan kahramanlar sevinçle karşılandı
Zeytın Dalı Harekåtı kapsamında Afrin'de görevlerini tamamlayarak dönen özel harekat polisleri araç konvoyu ile karşılandı, davul ve zurna çalınıp, kurban kesildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen 20 Ocak tarihinde Afrin'de / KCK/PYD-YPG ve mensuplarını etkisiz, bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan Harekåtı kapsamında, bölgeye gönderilen Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polislerinin evlerine dönmesi sevinç ve şükür ile karşılandı. Meslektaşlarına, amirlerine sarılarak hasret gideren özel harekât polisleri için dualar eşliğinde kurban kesilirken, operasyonda şehit olanlar rahmet ve minnetle anıldı. Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, görev yapan ekibin sağladığı başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Özel harekat polislerimizi başlarında komiserleriyle Afrin'e yolcu etmiştik. Bir süre önce 18'i döndü. Son 10 polisimiz de bugün döndü. Giderken ilimizdeki bütün özel harekât polislerimiz Afrin'e gitmek istedi. Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek, şanslı polislerimizi Afrin'e gönderdik. Vatan görevi sınırların içinde ve dışında her yerde her şartta devam ediyor" dedi.
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Afrin’de destan yazan kahramanlar sevinçle karşılandı
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