Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 13 muvazzaf asker yakalandı.
OPERASYON 10 İLDE DÜZENLENDİ
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.Bu kapsamda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli 10 ilde düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.