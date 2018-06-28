Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu tebrik etse ne olur tebrik etmese ne olur?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Demokratlığın ve millet iradesine değer vermenin gereği,millet iradesi karşısında saygıyla eğilmektir; milletin ahlakına uygun hareket edip kazananı tebrik etmektir. Adamlık, demokratlık, ahlak, edep, adap, devlet ve millet terbiyesi de bunu gerektirir" dedi.

MİLLETİMİZ TEBRİK ETTİ

Bozdağ açıklamadında şunları söyledi:

"Ne yazık ki Kılıçdaroğlu, milletin %52,6'sının oyunu alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmeyerek; demokrasiye, millet iradesine ve seçimlere inanmadığını ve de görgüsüzlüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Aziz milletimiz verdiği oylarla Sayın Cumhurbaşkanımızı seçmiş ve tebrik etmiştir. Bütün dünya liderleri Cumhurbaşkanımızı tebrik etmiştir.Kılıçdaroğlu tebrik etse ne olur tebrik etmese ne olur?"