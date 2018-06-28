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ve İP’e çalıştı partisini iflas ettirdi!

Kendisine “katil” diyen sol çevrelerin dikkatini çekmek için HDP’ye bile destek veren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu seçimin kaybedeni oldu. Kaybederken ’ye 5 ve İYİ Parti’ye 3 milletvekili kazandıran Saadet Partisi kendi tabanında da büyük bir kırılma yaşadı. bugünkü köşesinde Temel Karamollaoğlu’nun seçim yenilgisini anlattı.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 10:02
CHP ve İP’e çalıştı partisini iflas ettirdi!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

24 Haziran seçimlerinin her sonucu derslerle dolu. Onlardan biri de Saadet Partisi'yle ilgili. Siyasi denklemde etkisi olmayan SP'nin birdenbire aktöre dönüşmesi, güzellemeler yapılması herkesi şaşırtmıştı.

Ama halk da onları şaşırttı. Böylece haddinden fazla öne çıkartılan bir siyasi parti tarih olduğu gibi o partiden aday olan bazı siyasi aktörler de silindi gitti.

Böylece bir siyaset mühendisliğinin iflasına tanık olduk. Ama en önemlisi de kibriyle özgüven patlaması yaşayan ve "Bilge Adam" diye sunulan Temel Karamollaoğlu'nun hazin sonuydu.

Umarız bu tecrübe geleceğe ışık tutar, birileri tekrar tekrar aynı şeyi yaşamaz.

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CHP ve İP’e çalıştı partisini iflas ettirdi!
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