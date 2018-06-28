FETÖ Hollanda'da TSK'yı hedef aldı, PKK sözcülüğü yaptı

De Jonge Turken'den Alper Gel'in görüntülü haberine göre, Cerit seçim öncesi Hollanda medyasında seçimlerde şaibe olacağına dair asılsız iddialarla Hollanda kamuoyunda seçime dair olumsuz algı oluşturmayı hedefledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda ağır bedel ödeyeceğini söyleyip tehditler savuran Cerit, TSK'nın Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonları uluslararası savaş suçu olarak nitelendirdi. "Kürt köylerini bombaladı."

"MÜSLÜMANLARIN BEYNİ YOK"

Cerit daha önce bir televizyon kanalında Müslümanlara hakaretler etmişti. "Müslümanlar güçlenmemeli, Müslümanlar güçlenirse gücü idare edemezler ve kötüye kullanırlar; Müslümanların parası var ama beyni yok. Güçlendikçe, tehkileşirler"

"KÜRTLER ÖLDÜRÜLÜYOR, AVRUPA DERHAL MÜDAHALE ETSİN"

Güneydoğudu'da yürütülen operasyonları yorumlayan Cerit, Cumhurbaşkanı için ağır hakaretler sıralayıp, Türkiye'ye karşı uluslararası müdehale istemişti. "Türkiye'de Erdoğan rejimi Kürtleri öldürüyor. Türkiye Erdoğan diktatörlüğünde devam ederse aynen Suriye'deki gibi Avrupa çok büyük bir Kürt mülteci göç dalgasıyla karşılaşacak. Avrupa derhal Türkiye'deki diktatör Erdoğan rejimine müdahale etmeli."

FETÖ'YE SADAKATİ AİLE BAĞLARINI KOPARDI

Daha önce medyaya verdiği demeçlere göre, Cerit'in yeğenleri kendisine "terörist" ve "ajan" derken, babası da Cumhurbaşkanı'nın şahsına olmasa bile makamına hürmeten hakaret etmemesi gerektiği yönünde telkinde bulunduğunu söylüyor.