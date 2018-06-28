FETÖ’cülerin aile süsü verdiği Gaybubet evlerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının gizlendikleri ve aile evi görüntüsü verdikleri Gaybubet evlerine yönelAntalyalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Afyon Emniyet Mahrem İmamı Y.O, eşi örgütün Afyon Eğitim Danışmanı F.O, örgütün Kütahya Büyük Bölge İmamı ve Esnaf Sorumlusu M.F.A ve yine örgütün Kütahya Öğretmenler Sorumlusu eşi Z.A.'nın da olduğu öğrenildi.

BİNLERCE LİRA PARA

Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile 16 bin 710 TL, 4 bin 200 Euro ve bin 840 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.