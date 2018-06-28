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Hava’daki ’cü subaylara gözaltı

TSK’daki kripto ’cülere yönelik ankesör soruşturması Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sıçradı. Biri tuğgeneral, 99 subay için gözaltı kararı alındı

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Hava’daki FETÖ’cü subaylara gözaltı
'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ByLock'u olarak adlandırılan, kripto isimlerin tespit edildiği ankesör soruşturması derinleşerek sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem imamlar ile irtibatlı hücreleri belirleyen polis dün düğmeye bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 35 üsteğmenden 30'u pilot üsteğmen olmak üzere 99 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 19'unun tutuklu olduğu, 78'i hakkında ankesörlü soruşturması nedeniyle kısa süre önce idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen 78 şüpheliden 1'inin binbaşı, 26'sının yüzbaşı, 51'inin üsteğmen rütbesinde olduğu, 26 şüphelinin ise daha önce pilot olduğu öğrenildi. Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı başlatılan operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Aramalara takılan bir diğer önemli ismin ise Genelkurmay çatı davasında yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş olduğu öğrenildi. 15 Temmuz'da 'a suikast girişimi için Marmaris'e giden darbeci askerleri yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş'in Şubat 2012 ile Eylül 2012 arasında Ankara'daki 4 ayrı büfeden 11 kez arandığı tespit edildi. Bu arada 'da, örgütün sözde Hava Kuvvetleri imamı firari 'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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Hava’daki FETÖ’cü subaylara gözaltı
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