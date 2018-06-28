Hava’daki FETÖ’cü subaylara gözaltı

FETÖ
'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ByLock'u olarak adlandırılan, kripto isimlerin tespit edildiği ankesör soruşturması derinleşerek sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem imamlar ile irtibatlı hücreleri belirleyen polis dün düğmeye bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 35 üsteğmenden 30'u pilot üsteğmen olmak üzere 99 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 19'unun tutuklu olduğu, 78'i hakkında ankesörlü soruşturması nedeniyle kısa süre önce idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen 78 şüpheliden 1'inin binbaşı, 26'sının yüzbaşı, 51'inin üsteğmen rütbesinde olduğu, 26 şüphelinin ise daha önce pilot olduğu öğrenildi. Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı başlatılan operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Aramalara takılan bir diğer önemli ismin ise Genelkurmay çatı davasında yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş olduğu öğrenildi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a suikast girişimi için Marmaris'e giden darbeci askerleri yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş'in Şubat 2012 ile Eylül 2012 arasında Ankara'daki 4 ayrı büfeden 11 kez arandığı tespit edildi. Bu arada Sakarya
'da, örgütün sözde Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz
'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.