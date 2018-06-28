Kılıçdaroğlu’na şehit ailelerinden demokrasi dersi: Millet iradesine saygı duy

Seçim
sonuçlarını hazmedemeyen CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun İnce'ye 11 milyon fark atarak halktan 26 milyon oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'bir diktatörün nesini tebrik edeceğim' sözlerine şehit aileleri sert tepki gösterdi. "Yüreğimizdeki evlat acılarına rağmen vatan için gözyaşımızı silip sandığa gittik, kan dökülmesin, Türkiye
büyüsün, evlatlar ölmesin diye evladımız Erdoğan'ı seçtik" diyen terör, 15 Temmuz ve Afrin şehitlerinin aileleri, CHP'nin tutumunu millet iradesine hakaret, saygısızlık ve seviyesizlik olarak yorumladı. Aileler, "Çocuklarımızı şehit eden PKK
ve FETÖ
ile ittifak yapan bu aymazlar kalkmış bizim irademize, seçtiğimiz lidere 'diktatör' diyor. Hadi oradan, yenilgiyi artık mertçe kabul et. Bu sefer de vatan ile ittifak yap. Hadsiz, irade tanımaz insanı muhatap almıyoruz. Sevdik, seçtik artık sus ve saygı duy" diye konuştu. BEDEL ÖDEMEYENLER BİLMEZ
"Bedel ödemeyenler vatanın değerini bilemez. Erdoğan'ı vatanın teminatı, zor günlerin çıkış kapısı olarak gördük, oyumuzu verdik" diyen Sur şehidi Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, "İki ay boyunca tüm şehit aileleri ile birleşip hatimler indirdik. Seçim gecesi Kabe'de dualarını yaptırdık. Erdoğan kazandığı için oğlumun silah arkadaşları ile şükür namazı kıldık. PKK ve FETÖ ile ittifak yapanlar kazansaydı oğlumun, şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktı. Tek üzüntümüz Atatürk'ün partisinin eli ile o katil sürüsünün meclise girmesi. Türkiye'nin yarısından fazlasının oyunu almış birine diktatör diyenler, millete hakaret etmekte. 81 milyonun sevgisini kazanmış, canımızla yoluna baş koyduğumuz biri nasıl diktatör olur? Vatana siper olan 'nasıl diktatör' olur. Bu bir akıl tutulmasıdır, onlar bu yalanla avunurken bizim duamızla Erdoğan ve ordumuz Kandil'i de yıkacak. İşte o gün güneş şehitlerimiz için doğacak" diye konuştu. ERDOĞAN YİNE İHANETİ YENDİ
Şehit polis Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin ise "Rahat uyu Fethi'm, ümmetin umudu Erdoğan yine ihaneti yendi. Türkiye teröristlere dur demek için korkusuz liderle yola devam dedi. Oğlumun ruhu şad oldu. Teröristlerle ittifak kuranlar kazansaydı şehidimin dökülen kanı nasıl helal olacaktı? Sonuçlara bakıp başını öne eğip düşünmek yerine milletin seçtiği lidere diktatör diyenlere gülüyoruz. Erdoğan ülkeyi büyütüyor, düşmana dünyayı dar ediyor. Ona diktatör diyenler millet iradesi karşısında her zaman ezilecektir" diye konuştu. BEDEL ÖDEMEYENLER BİLMEZ
Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar ise "Şehitlerimizin kemiklerini çiğneyerek HDP
'nin barajı geçmesi için çalıştılar. Ama oğlumun emaneti kazandı. Millet apoletlerinizi söktü. Ümmetin umuduna diktatör diyen siz önce adalet ve demokrasi çığlığı atan partinize kulak verin. O koltuğu bırakın. Partiye kulak tıkayıp, Türkiye'nin seçtiği adama hakaret edemezsiniz" dedi.