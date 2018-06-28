Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu’na şehit ailelerinden demokrasi dersi: Millet iradesine saygı duy

Kılıçdaroğlu’na şehit ailelerinden demokrasi dersi: Millet iradesine saygı duy Şehit babaları Sekin, Tatar ve şehit annesi Daşdemir: Hadsiz! Millet iradesini tanımayan bu insanı muhatap almıyoruz. Sevdik, seçtik, artık sus ve saygı duy. Bu millete ve oylarıyla seçtiği lidere hakaret etme...