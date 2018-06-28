Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Operasyon kapsamında 1 muvazzaf üsteğmen ile 1 muvazzaf astsubay daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 60'a yükseldi,

Firari olan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 43'ü muvazzaf asker, 71 askeri personel hakkında dün gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa, Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane'de başlatılan operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 4 yüzbaşı, 10'u muvazzaf 17 üsteğmen, 4 muvazzaf teğmen, 23'ü muvazzaf 32 astsubay toplam 58 şüpheli gözaltına alınmıştı.