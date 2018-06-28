Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 2 kişi yakalandı

merkezli / operasyonu! 2 kişi yakalandı

merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvveleri () yapılanmasına yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 11:29
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Operasyon kapsamında 1 muvazzaf üsteğmen ile 1 muvazzaf astsubay daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 60'a yükseldi,

Firari olan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Örgütün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 43'ü muvazzaf asker, 71 askeri personel hakkında dün gözaltı kararı çıkarılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa, Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane'de başlatılan operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 4 yüzbaşı, 10'u muvazzaf 17 üsteğmen, 4 muvazzaf teğmen, 23'ü muvazzaf 32 astsubay toplam 58 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 2 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN