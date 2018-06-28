Mehmetçik Kandil’e doğru ilerliyor

Mehmetçik, Kuzey Irak
'ta terör örgütü PKK
'ya yönelik havada ve karadan operasyonlarla Kandil'e doğru ilerliyor. Teröristlerse kaçarken acımasızca ağaçları yakıyor. Hakkari
'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nin Kuzey Irak ile sıfır noktasındaki köylerde, terör örgütü PKK'nın daha önceden kamp olarak kullandığı Kanireş ve Bermizar bölgeleri temizlendi. Bir yandan da Mehmetçik'in Kanireş bölgesinde üs bölgesi kurma çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle Kanireş bölgesinin geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu teröristlerden temizlendiğini ifade eden bölge halkı, silah seslerinin hala zaman zaman gelmeye devam ettiğini belirtti. Operasyonları desteklediklerini ifade eden Seyhan Dinç isimli vatandaş, "Kandil'de dumanlar yükseliyor. Operasyonları destekliyoruz" dedi.