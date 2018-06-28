Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > MHP Meclis Başkanlığı için aday göstermeyecek

Meclis Başkanlığı için aday göstermeyecek

Meclis Başkanlığı için aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 21:31
MHP Meclis Başkanlığı için aday göstermeyecek

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." dedi.

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP Meclis Başkanlığı için aday göstermeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN