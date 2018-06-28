Milyonlar nefesini tuttu! YKS saat kaçta başlayacak? YKS sınav giriş belgesi sorgulama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl ilk kez gerçekleşiyor. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 30 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerine son bir adım kala nefesini tuttu Cumartesi ve Pazar günlerini bekliyor. Öğrencilerin eğitim hayatları da kuşkusuz kariyerleri için büyük önem taşıyor.

YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Geçen senelerde sınava geç kaldığı için kapı önlerinde gözyaşlarını tutamayan öğrencilerin manzaralarına hepimiz aşinayız. Bu sene de aynı problemler yaşanmasın diye sınav saatlerini iyi takip etmeli ve planlarınızı ona göre yapmalısınız. YKS'nin ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10:00'dan sonra, YDT adayları isa saat 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS sabah oturumları 10:15'te başlayacak. 1 Temmuz günü gerçekleşecek olan YDT ise 15:45'te başlayacak. Tüm bu saatleri iyi ezberlemek gerekmektedir.

Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YKS sınav giriş yerlerini öğrenebiliyorlar aynı şekilde sınav giriş belgeleri de buradan çıkarılabiliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada, 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

ADAYLARIN SINAVDA YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Öte yandan yayın evleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.

YKS'ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.