Pazarlığı yaptılar koltuğu paylaştılar

24 Haziran
seçimlerinde bir kez daha hezimete uğrayan ve genel başkanlık koltuğunu bırakmamak için her yolu deneyen CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisindeki istifa çağrıları ve isyan karşısında çareyi şov yapmakta buldu. Parti tabanının genel başkanlık koltuğunu bırakması taleplerini duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, dün taraftarlarını harekete geçirerek genel merkezde şov yaptı. Kılıçdaroğlu il örgütlerine Muharrem İnce
'yle ilgili "geldiğinde karşılayın gülerek yolcu edin" talimatı verdi. PAZARLIK İŞE YARADI
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İnce'den de çarpıcı açıklamalar geldi. İnce, "Bir kişi bile istifa etmesin, benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız" dedi. İnce'nin çıkışı kulislerde "İstanbul
büyükşehir belediye başkan adaylığı pazarlığı işe yaradı" şeklinde değerlendirildi.