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Pazarlığı yaptılar koltuğu paylaştılar

lideri Kemal , partisindeki istifa çağrıları ve isyan karşısında çareyi şov yapmakta buldu. İnce ile ilgili “Geldiğinde karşılayın, gülerek yolcu edin” talimatı verdi

EVRİN GÜVENDİK ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Pazarlığı yaptılar koltuğu paylaştılar
24 Haziran seçimlerinde bir kez daha hezimete uğrayan ve genel başkanlık koltuğunu bırakmamak için her yolu deneyen Genel Başkanı Kemal , partisindeki istifa çağrıları ve isyan karşısında çareyi şov yapmakta buldu. Parti tabanının genel başkanlık koltuğunu bırakması taleplerini duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, dün taraftarlarını harekete geçirerek genel merkezde şov yaptı. Kılıçdaroğlu il örgütlerine 'yle ilgili "geldiğinde karşılayın gülerek yolcu edin" talimatı verdi.

PAZARLIK İŞE YARADI
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İnce'den de çarpıcı açıklamalar geldi. İnce, "Bir kişi bile istifa etmesin, benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız" dedi. İnce'nin çıkışı kulislerde " büyükşehir belediye başkan adaylığı pazarlığı işe yaradı" şeklinde değerlendirildi.
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Pazarlığı yaptılar koltuğu paylaştılar
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