Saadet Partisi'nden CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

SAADET PARTİSİ 668 BİN OY ALDI

Milletvekili genel seçimine ilişkin YSK'dan yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı toplam oy sonuçlarına göre, AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85'lik oy oranına ulaştı. CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İYİ Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23'lük oy oranına ulaştı.

SAADET PARTİSİ'NİN BAĞIMSIZ SEÇİME GİRMESİ HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK TABLO

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi. Saadet Partisi, Millet İttifakına girerek AK Parti'den 7, MHP'den 1 milletvekilinin Meclis'e girmesini engelleyerek; CHP'nin 5 , İYİ Parti'nin ise 3 milletvekili kazanmasını sağladı.

Saadet Partisi'nin seçimlere bağımsız girmesi halinde oluşacak tabloda:

AK Parti: 302,

CHP: 141

MHP: 50

İYİ PARTİ: 40

HDP: 67 vekil çıkaracaktı.

AK PARTİ'NİN KAYBI

Saadet Partisi Millet İttifakı'nda yer alarak 7 ilde AK Parti'nin birer vekil eksik çıkarmasına sebep oldu.

AK Parti, İstanbul 2. Bölge, Ankara 1. Bölge, Bartın, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta toplam 7 vekil kaybetti.



AK Parti'nin birer vekil kaybettiği İstanbul 2. Bölge, Bartın, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta CHP 5 vekil kazanırken, İYİ Parti Ankara 1. Bölge ve Samsun'da 2 vekil kazandı.

MHP'NİN KAYBI

Saadet Partisi MHP'nin Trabzon'da İYİ Parti'ye 1 vekil kaybetmesine de sebep oldu.



SAADET PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKINDA YER ALSAYDI

Saadet Partisi CHP ve İYİ Parti ile ittifak yerine AK Parti ve MHP ile ittifak yapsaydı, yukarıda kaybedilen milletvekilleri korunduğu gibi, Muşta HDP'den 1 milletvekili ve Afyon Karahisar'dan 1 milletvekili AK Parti'ye geçecekti.

Bu tabloda AK Parti 295 olan vekil sayısını 304'e, MHP 49 olan vekil sayısını 50'ye yükseltecekti.



Aynı senaryoda CHP'nin 146 olan vekil sayısı 141'e, İYİ Parti'nin 43 olan vekil sayısı 39'a, HDP'nin 67 olan vekil sayısı ise 66'ya düşecekti.