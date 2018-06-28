Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haber: Şarık Tara hayatını kaybetti! Enka Holding başkanı Şarık Tara kimdir?

haber: hayatını kaybetti! başkanı ?

haberi... Ünlü iş insanı ve ekonomi gündeminin belirleyicilerinden hayatın kaybetti. Ekonomi dünyasının acı kaybı Şarık Tara'nın hayatını kaybetmesiyle iş hayatında ve sivil hayatında nasıl biri olduğu vatandaşlar için merak konusu oldu. 'de internet kullanıcıları '' sorusunu aramaya başladılar. Şarık Tara ve nerede doğdu? soruları... Tara'nın İşte Forbes dergisinin 2017'de Türkiye'nin en zengin kişileri listesinde 7. sırada yer almasıyla Türkiye Şarık Tara'yı araştırmaya başlamıştı. İşte 'in başkanı Şarık Tara hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.6.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 21:34
Son dakika haber: Şarık Tara hayatını kaybetti! Enka Holding başkanı Şarık Tara kimdir?

Ünlü işadamı hayatını kaybetti. Peki bugün hayatını kaybeden 'in başkanı ? Tara'nın asıl mesleği neydi? Forbes dergisinin 2017'nin 'deki en zenginler listesinde 7. sırada yer alan Tara ve nerede doğdu? İşte ünlü iş adamının kısa yaşam öyküsü…

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Sinan Tara yürütmektedir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 6. ismi olmuştur.

ŞARIK TARA'NIN BİYOGRAFİSİ

22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğmuştur. Annesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure Hanım'dır. Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara'nın dedesi İbrahim Bey'in babası Hamza Bey'den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir) ailesindendir. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad'da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya Müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır'da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1949'da girdiği İnşaat Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Şarık Tara hayatını kaybetti! Enka Holding başkanı Şarık Tara kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN