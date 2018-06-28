Seçim ayarlı alçaklık

Ağrı
Doğubayazıt'a bağlı Türmen köyünde yaşayan Mevlüt Bengi
, 3 gün önce terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldı. AK Parti
li olan ve köyde bakkal işleten Bengi, önceki gün Yangınyurt köyü yakınlarında bir elektrik direğine bağlandıktan sonra kurşunlanmış halde bulundu. Teröristler, cesedin yanına da "2015'ten beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bıraktı. Bengi'nin, 24 Haziran seçim
lerinde ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirildiği ancak bu görevi yedek sandık müşahidinin yaptığı öğrenildi. Daha önce de benzer olayların yaşandığı bölgede 2017 yılında Doğubayazıt'ın Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ, köye 500 metre uzaklıkta teröristler tarafından başından vurularak öldürülmüş ve cesedi yol kenarına atılmıştı. 2016'da ise yine Uzunyazı köyünde bir vatandaş belden yukarı çıplak halde öldürülmüş halde bulunmuştu. PKK'nın seçimlerin ardından bölgedeki AK Partili vatandaşları tehdit ettiği iddia edildi. HAİNLER AYNI ŞEYİ YAPIYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Uzman Çavuş İsa Özkan'ın Kahramanmaraş
'ta hain pusuda şehit düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Terör örgütünün her seçim sonrasında benzer kalleş eylemleri gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ünal "Şu anda (Kahramanmaraş Engizek Dağı'nda) bölücü terör örgütüne dönük operasyon devam ediyor. Bunlar ne zaman Meclis'e girseler iki gün sonra terör olaylarına başlarlar. 1 Kasım seçimlerinin ardından da bunları yaptılar. Şimdi de bu alçak, hainler aynı şeyi yapıyorlar. Biz terörle mücadeleyi demokrasimizi korumak için, kamu düzenimizi, aziz milletimizin özgürlüğünü, güvenliğini ve refahını sağlamak için yapıyoruz" dedi.