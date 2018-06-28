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Son dakika: 'da düşen uçakla ilgili yeni açıklama

Rektörü Prof. Dr. , eğitim uçağının ’da düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. , uçağın bakımlarının bir hafta önce yapıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 11:46
Son dakika: Adıyaman'da düşen uçakla ilgili yeni açıklama

'ten havalandıktan sonra 'ın Besni ilçesine düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetmişti. Uçağın düşme sebebi araştırılırken Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKIMLARI YAPILMIŞTI!

, eğitim uçağının bakımlarının bir hafta önce yapıldığını belirterek, "Öncelikle hayatını kaybeden pilotumuz için ülkemizin başı sağ olsun. Uçağımızın bakım aynı zamanda alt yapı teçhizat olarak bir hafta önce tamamen yapılmıştı. Sivil havacılığa ait sertifikalı uçuşlar verdiğimiz için bir hafta önce 'dan kırım ekipleri ve bakım ekipleri gelerek uçağın tamamen bakımlarını yapmışlardı. Özellikle belirtmek isterim ki uçağımız ileri düzeyli bir uçak otomatik pilot çok güvenlidir. Pilot herhangi bir şekilde tereddüde düştüğü anda otomatik pilota dokunduğu anda Gaziantep Havalimanına inmek üzere kodlanmıştır. Burada uçak pilotumuz otomatik pilota da dokunmamış. Kırım ekipleri şu anda bütün araştırmaları yapıyorlar. Savcılığımız gerekli adli takibatını yapıyor. Biz de idari olarak gerekenleri yapıyoruz. En kısa sürede raporlar çıkınca kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

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Son dakika: Adıyaman'da düşen uçakla ilgili yeni açıklama
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