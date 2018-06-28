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Son Dakika: 'da 17 gözaltı kararı! Hepsi aynı kurumda çalışıyordu..

Son dakika haberi... Örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan eski 17 öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 10:35
Son Dakika: Ankara'da 17 gözaltı kararı! Hepsi aynı kurumda çalışıyordu..

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturmaları kapsamında örgütle iltisaklı olduğu belirlenen eski 17 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan okullarda çalıştıkları belirlenen eski 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İLDE OPERASYON BAŞLATTI

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi.

Zanlıların gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika: Ankara'da 17 gözaltı kararı! Hepsi aynı kurumda çalışıyordu..
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