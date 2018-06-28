Son Dakika: Batman merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması: 57 gözaltı kararı

Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.