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Son Dakika: merkezli 28 ilde soruşturması: 57 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 16:20
Son Dakika: Batman merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması: 57 gözaltı kararı

merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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Son Dakika: Batman merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması: 57 gözaltı kararı
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