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Son Dakika: adayının yakını, 'ya katılmak için hazırlık yaparken yakalandı

Son dakika haberi... 'de seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden () milletvekili adayı olan 'nın evine polis tarafından yapılan baskında, /KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen yakını A.O. gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 15:23
Son Dakika: HDP adayının yakını, PKK'ya katılmak için hazırlık yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM), /KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, seçimlerinde milletvekili adayı olan 'nın evine, TEM ve Özel Harekât ekiplerince şafak baskını yapıldı.

PKK'YA KATILMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Baskında, kısa süre önce 'ye gelerek Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun, terör örgütünün kırsal yapılanmasına gitmek üzere hazırlık yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Pasaport çıkarttığı ve bugün Kayseri'den otobüsle 'ya, buradan da İran üzerinden PKK/KCK terör örgütüne katılmayı planladığı tespit edilen A.O., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.O.'nun sorgusuna başlandı.

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Son Dakika: HDP adayının yakını, PKK'ya katılmak için hazırlık yaparken yakalandı
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