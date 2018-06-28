Son Dakika: HDP adayının yakını, PKK'ya katılmak için hazırlık yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM), PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 24 Haziran seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine, TEM ve Özel Harekât ekiplerince şafak baskını yapıldı.

PKK'YA KATILMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Baskında, kısa süre önce Kayseri'ye gelerek Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun, terör örgütünün kırsal yapılanmasına gitmek üzere hazırlık yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Pasaport çıkarttığı ve bugün Kayseri'den otobüsle Ağrı'ya, buradan da İran üzerinden PKK/KCK terör örgütüne katılmayı planladığı tespit edilen A.O., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.O.'nun sorgusuna başlandı.