Son Dakika: Trabzon’da bıçak parası alan doktor suçüstü yakalandı

Trabzon'da işitme engelli Turgay Y., babası Volkan B. ile muayene için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde görevli Doç. Dr. Erkan Vuralkan'a gitti. Doç. Dr. Erkan Vuralkan, ameliyat için iddiaya göre hastadan 2 bin TL istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ŞİKAYET ETTİ

Volkan B., kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü doktoru Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık yetkilileri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

POLİS EKİPLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Polis ekipleri, dün Volkan B.'den seri numaraları alınmış paraları doktora vermesini istedi. Doç. Dr. Erkan Vuralkan, seri numaraları belirlenen 2 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Doç. Dr. Erkan Vuralkan, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmeyen, kendisine komplo kurulduğunu öne süren Doç. Dr. Erkan Vuralkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili idari soruşturma başlattı.