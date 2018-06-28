Stoltenberg’ten Erdoğan’a tebrik

NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı 24 Haziran'daki seçim
zaferinden dolayı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye
'nin NATO'ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti. Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Pakistan Başbakanı
Nasırul Mülk ile Lübnan Başbakanı Saad Hariri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı.