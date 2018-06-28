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Stoltenberg’ten Erdoğan’a tebrik

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Stoltenberg’ten Erdoğan’a tebrik
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonla aradığı 'ı 24 Haziran'daki zaferinden dolayı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'nin NATO'ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti. Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Pakistan Nasırul Mülk ile Lübnan Başbakanı Saad Hariri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı.
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Stoltenberg’ten Erdoğan’a tebrik
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