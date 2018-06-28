Bilge Gürs (15 Temmuz şehitlerinden Necati Sayın'ın kızı ve Fazıl Gürs'ün eşi):
"Eloğlu değil eroğlu kazandı. İstikrar, demokrasi, adalet kazandı. Daha güçlü bir Türkiye geliyor. Dünyaya karşı başımız dik, alnımız açık olacak. 16 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen ekonomik ve siyasi istikrar ile sağlanan güven ortamı, bu sayede sekteye uğramadan devam edecek. Mustafa Özbey (15 Temmuz gazisi:
Türkiye vatanı vatansevere emanet etti. Kararlılığı, yiğitliği, dik durmayı, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmayı Erdoğan'dan öğrenen bu millet Cumhurbaşkanımız 'yeter' demediği sürece 'devam' demeye devam eder. Şakir Yeşilay (15 Temmuz gazisi)
: Türkiye oyunu, ekonomik ve siyasi istikrara, geleceğine verdi. İsmet Doğan (15 Temmuz gazisi): 15 Temmuz
'da vatanının ve Tayyip Erdoğan'ın yanında olan milletimiz 24 Haziran'da da üzerine düşen görevi yerine getirdi. Erdoğan'ı yıkmak isteyenlerin başını çeken CHP
ise terör örgütünün siyasi uzantısı HDP
'nin meclise girmesine öncülük etti. Selahattin Yalçın (15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın babası):
Tanklardan kaçanlar, sandık da yok oldu. Muhalefet 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi bizim evlatlarımızı şehit eden hainleri görmezden geldi. 15 Temmuz'u unutturmaya silmeye çalıştı. Vatana sahip çıkmayanlar sandığa gömüldü. 'Köprüyü yıkacağız, sarayı yıkacağız' söylemleriyle seçim
kazanılmayacağını öğrendiler. Rıza Demir: (15 Temmuz gazisi):
Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ülkemiz için çok önemliydi. Bundan sonrası şahlanma dönemimiz olacak. Ören Kaplan (15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan'ın annesi):
Türk milleti liderinin arkasında durdu ve 15 Temmuz'da oğlumu şehit edenlere sandıkta izin vermedi. Her zaman yanında olacağımız tek lider Recep Tayyip Erdoğan
. Sırrıberk ARSLAN-Halit TURAN-Furkan NEHRİ- Ali ALTUNDAŞ - Özgür ÖZDEMİR-Tahir Aşkın KISACIK- Mehmet YILDIRIM/
SABAH