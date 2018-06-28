YKS adayları dikkat! ÖSYM duyuru yayınladı - YKS giriş yerleri sorgulama ve sınav ile ilgili tüm bilgiler...

2018 YKS sınav giriş yerleri daha önce ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanmıştı. Bugün ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir duyuru yayınladı.

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açmıştı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, YKS'ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Peki ÖSYM'nin duyurusu hangi uyarı ve bilgileri içeriyor?