AYM’den CHP’li vekillerin başvurularına ret

CHP milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte pek çok ismin 1 Şubat 2018 tarihli 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile 1 Şubat 2018 tarihli ve 7077 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun, anayasanın başlangıç, 2., 6., 7., 11. ve 121. maddelerine aykırılığı nedeniyle ileri sürülerek tespitine ve yok hükmünde olduğunun kabul edilmemesi halinde şekil bakımından anayasaya aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurularda karar çıktı.

Başvuruya söz konusu olan 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna dayanarak el konulan şirketlere ilişkin hükümler ve İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeler gibi hususları içeriyor.

İLGİLİ DÜZENLEMELER

7077 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun ise Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin görevlerinin yeniden düzenlenmelerine ilişkin esasları, Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin değişiklikleri, milli savunma ile ilgili düzenlemeleri, iç güvenlikle ilgili düzenlemeleri ve medya hizmet sağlayıcılarla ilgili düzenlemeleri barındırıyor.

1 Şubat 2018 tarihli 7076 ve 7077 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunların, yok hükmünde olduğunun tespiti talebi ile iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi.