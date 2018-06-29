Beklenen gün geldi! YKS birinci oturum yarın yapılacak; işte dikkat edilmesi gerekenler

ÖSYM tarafından bu sene ilk kez gerçekleştirilen YKS için geri sayım sona erdi. Uzun süredir beklenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi yarın sabah yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT yarın, ikinci oturumu AYT ile YDT de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT ve AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SORULARA KARŞI ÖNYARGILI OLMAYIN!

Soruları doğru okuyun ve iyi anlayın, soru kökünde ne istediğine dikkat edin, olumlu-olumsuz, ulaşılır- ulaşılmaz, getirilir-getirilemez ifadelerini dikkate alın ve sizi çözüme götürecek ipuçları ve vurguların altını çizin.