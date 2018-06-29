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"Bu manipülasyonun arkasında kim var?"

Sonar Araştırma’nın Başkanı , “seçimlerde Erdoğan’ın kazanacağını baştan beri biliyorduk. Tepki çekmemek için sonuçları farklı açıkladık” şeklinde yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Hakan Bayrakçı’nın yaptığı açıklamanın benzerleri yine CHP’ye yakın çevrelerden sık sık duymaya başladık. Peki bu manipülasyonun arkasında ki var. Amaç seçim sonuçları ile birlikte halkı sokağa dökmek miydi? Ersoy Dede bugünkü yazısında bu önemli sorulara cevap arıyor

Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 10:50
Bu manipülasyonun arkasında kim var?

AKTUEL YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Şimdi itirafını yaptı. Sıra bu suça ortak olan diğer herkeste.. 'nin 'şizofrenler' dediği CHP seçmeni, eğer Sonar gibi manipülasyon şirketlerinden çıkan rakamlara inandırılmasaydı, "her şey yolunda olduğu halde biz neden kazanamadık" diye düşünüp, 'demek ki antidemokratik bir hadise var' hissine kapılmazlardı. Öyle ya adamlar dedi ki, "..ya hu bu anketlere göre bizim kazanmamız lazım..

ARKASINDAKİ İSİMLER ORTAYA ÇIKMADIKÇA BU SAYFA KAPANMAYACAK?

Sırf 5 milyon kişi Maltepe mitingine gelmiş. Kaybetmiş olamayız. Demek ki darbe oldu.." Muhtemelen CHP'de, bu işin içinde bir iş olduğunu başka bilenler de vardı. Şimdi çıkıp onların da hesap vermesi gerek. Çünkü eğer Muharrem İnce'nin "adam kazandı" tavrı tahkim edilmese, öfkeli kalabalık bu manüplasyon ekibinin insafına bırakılsa belki de yeni bir kalkışmanın fitili ateşlenecekti. Anket operasyonlarından kimlerin neyi murad ettiği net biçimde ortaya çıkmadan bu sayfa kapanmayacak..

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