"Bu manipülasyonun arkasında kim var?"

AKTUEL YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Şimdi Hakan Bayrakçı itirafını yaptı. Sıra bu suça ortak olan diğer herkeste.. Muharrem İnce'nin 'şizofrenler' dediği CHP seçmeni, eğer Sonar gibi manipülasyon şirketlerinden çıkan rakamlara inandırılmasaydı, "her şey yolunda olduğu halde biz neden kazanamadık" diye düşünüp, 'demek ki antidemokratik bir hadise var' hissine kapılmazlardı. Öyle ya adamlar dedi ki, "..ya hu bu anketlere göre bizim kazanmamız lazım..





ARKASINDAKİ İSİMLER ORTAYA ÇIKMADIKÇA BU SAYFA KAPANMAYACAK?

Sırf 5 milyon kişi Maltepe mitingine gelmiş. Kaybetmiş olamayız. Demek ki darbe oldu.." Muhtemelen CHP'de, bu işin içinde bir iş olduğunu başka bilenler de vardı. Şimdi çıkıp onların da hesap vermesi gerek. Çünkü eğer Muharrem İnce'nin "adam kazandı" tavrı tahkim edilmese, öfkeli kalabalık bu manüplasyon ekibinin insafına bırakılsa belki de yeni bir kalkışmanın fitili ateşlenecekti. Anket operasyonlarından kimlerin neyi murad ettiği net biçimde ortaya çıkmadan bu sayfa kapanmayacak..

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