Delphin otellerinin sahipleri Ufuk, Alper, Mine ve Egemen Cömertoğlu'na FETÖ üyeliğinden dava açıldı

FETÖ
'ye
yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu
, Ufuk Cömertoğlu
, Mine Cömertoğlu
ve Egemen Cömertoğlu
gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Alper ve Mine tutuklanmış, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanırken şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, Alper Cömertoğlu'nun FETÖ'nün KHK ile kapatılan Antalya
Girişimci İş Adamları Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu, FETÖ'nün ana finansörü firari işadamı Akın İpek
ile HTS kayıtlarının bulunduğu, 'Kimse Yok Mu' derneğine 4 bin dolar bağış yaptığı, FETÖ'den tutuklu işadamı İlyas Boydak ile Ankara'da bir otelde konakladığı belirtildi. Cömertoğlu'nun FETÖ'cü rektör firari Şerif Ali Tekalan
'ın ByLock
kullanıcısı oğlu Buharı Burak Tekalan ve örgütün Alanya imamı olan İsmail Akpınar'ın da bulunduğu ifade bir çok isimle görüştüğü öğrenildi. Alper Cömertoğlu ifadesinde hakkındaki iddiaları redderken eşi Mine Cömertoğlu'nun Akın İpek ile akraba olmadığını söyledi. Şüphelilerden Mine Cömertoğlu'nun adının ByLock kullanıcısı iki ismin görüşme içeriklerinde geçtiği, ve 21 Aralık 2015'deki FETÖ'cülerin örgüt toplantısına katıldığının tespit edildiği kaydedildi. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ lehine tweetler paylaşan Cömertoğlu da suçlamaları reddetti. İddianamanede baba Ufuk Cömertoğlu'nun Şerif Ali Tekalan ile 106 ve Akın İpek ile 9 kez telefonla görüştüğü, ByLock kullanıcısı bir çok kişi ile irtibatlı olduğu ve haklarında FETÖ'den işlem yapılan 31 isimle birlikte yurtdışına gidip geldiği belirtildi. Egemen Cömertoğlu'nun bir çok ByLock kullanıcısı ile irtibatlı olduğu ifade edildi. BANK ASYA'DA HESAPLARI VAR
Şüphelilere
hazırlanan MASAK raporunda, FETÖ'nün bankası Bank Asya
'da Alper Cömertoğlu'nun var olan 13 hesap kaydından 11'inin kapatılma kaydının bulunduğu, Ufuk Cömertoğlu'nun ise 2 hesap kaydının bulunduğu kaydedildi. İddianamede şüpheliler silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan 4 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Antalya Ağır Ceza Mahkemesin'nde başlanacak.