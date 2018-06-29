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Elitaş: 'da meclis başkan adayımız belli olur

Grup Başkanvekili , "'da Meclis Başkanı adayımız belirlenebilir. yemin ettiği an hükümet görevine başlar" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 16:43
Elitaş: 10 Temmuz'da meclis başkan adayımız belli olur

'da gazetecilere açıklamada bulunan , "8 Temmuz tarihinde toplanacak ve ilk milletvekileri isim listesine göre yemin edecekler. Arkasından 12 Temmuz gece yarısına kadar Meclis Başkanlığı adaylık başvuruları yapılacak, 13 Temmuz'da Meclis Başkanı'nın seçilmesi mümkün görünüyor. Meclis 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin anması için yeniden toplanacak. Erdoğan da 9 Temmuz'da muhtemelen yemin edecek. Cumhurbaşkanı yemin ettiği ana kadar yetki kararnamesini hükümet kullanabilir. 'nin Meclis Başkanı adayı da tarihinde belli olacaktır. 10 Temmuz'da ilk grup toplantısını yaparız. Orada bir istişare yapabiliriz. Bakanlar, atandıktan itibaren Meclis'te yemin etmeleri gerekiyor ama cumhurbaşkanının yeminiyle birlikte eski hükümet bitiyor" dedi.

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Elitaş: 10 Temmuz'da meclis başkan adayımız belli olur
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