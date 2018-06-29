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merkezli 25 ilde operasyonu

merkezli 25 ilde 'nün 'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 12:10
Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nün içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli, , AnkarAntalyalya, , ve Yozgat'ın da arasında yer aldığı 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu
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