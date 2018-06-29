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’de ’cü işadamlarına gözaltı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
İzmir’de FETÖ’cü işadamlarına gözaltı
'de 'ye ait öğrenci yurdunda ele geçirilen USB bellekteki fotoğraflardan tespit edilen 23 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında, örgütle bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Fatih Koleji ve 'nin sahibi 'nın ağabeyi Ali Rıza Doğanata ve eşi Çiğdem Doğanata ile kapatılan Şifa Üniversitesi kurucularından Mahmut Akdoğan'ın oğlu Usame Akdoğan'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İsmail Selim Doğanata da 4 ay önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin ise yurtdışına kaçtığı belirlendi.
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İzmir’de FETÖ’cü işadamlarına gözaltı
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