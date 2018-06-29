İzmir’de FETÖ’cü işadamlarına gözaltı

İzmir
'de FETÖ
'ye ait öğrenci yurdunda ele geçirilen USB bellekteki fotoğraflardan tespit edilen 23 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında, örgütle bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi
'nin sahibi İsmail Selim Doğanata
'nın ağabeyi Ali Rıza Doğanata ve eşi Çiğdem Doğanata ile kapatılan Şifa Üniversitesi kurucularından Mahmut Akdoğan'ın oğlu Usame Akdoğan'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İsmail Selim Doğanata da 4 ay önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin ise yurtdışına kaçtığı belirlendi.