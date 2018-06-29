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Japonya Başbakanı Şinzo Abe’den Erdoğan’a zafer tebriki

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Japonya Başbakanı Şinzo Abe’den Erdoğan’a zafer tebriki
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Cumhurbaşkanı 'daki zaferinden dolayı telefonda tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Görüşmede Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. İki lider, görüşme vesilesiyle gelecek dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinilen görüşmede iki lider, Arjantin'de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. G-20 Dönem Başkanlığı'nın 2019'da Japonya'ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tekrar Japonya'da görmekten memnuniyet duyacağını kaydetti.
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Japonya Başbakanı Şinzo Abe’den Erdoğan’a zafer tebriki
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