Kripto FETÖ’cülere büyük operasyon

Aydın merkezli 20 ilde FETÖ
'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 3 mahrem imam ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. 28 ilde operasyon başlatıldı. Malatya merkezli 7 ilde yapılan operasyonda ise 2 mahrem imam ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 7 astsubay gözaltına alındı. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda Hatay'da 20 muvazzaf asker, Aksaray'da 13'ü astsubay 20, Manisa'da 14, Bayburt'ta 10 asker, Balıkesir'de 2'si binbaşı 4'ü yüzbaşı 18 rütbeli asker, Eskişehir'de daha önce açığa alınan bir yüzbaşı ve 2 muvazzaf astsubay gözaltına alandı. Kocaeli'nde daha önce 60 kişinin gözaltına alındığı operasyonda iki muvazzaf asker daha yakalandı. Batman'da örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, biri yarbay, 3'ü binbaşı, biri yüzbaşı, 8'i üsteğmen, biri teğmen, 32'si astsubay, 11'i de uzman çavuş 57 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Van' merkezli 14 ilde yapılan operasyonda ise FETÖ'nün dernek ve sendikalarına kayıtlı 22 tişi gözaltına alındı. Karabük Bölge Talebe Sorumlusu E.B. (27) Bingöl'de yakalanırken, Hakkâri'de üniversitesinde öğrencisi bir şüpheli tutuklandı. Ceyhan TORLAK-Erdoğan ÖZTÜRK-Necdet ÇAKIR-Rıdvan UYSAL
/ SABAH