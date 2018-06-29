Kudüs eşrafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu

Kudüs
'ün
önde gelen isimleri Türkiye
'nin Filistin
nezdindeki Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a iletilmek üzere yazdıkları tebrik mektubunu iletti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Başkonsolosluğa gelenler arasında Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs İslami Mezarlıklar Komitesi Başkanı ve iş insanı Mustafa Ebu Zahra, Daru'l Tifl el-Arabi Kız Okulu Müdiresi Mahire Djani ile şehirdeki diğer birçok kurumun temsilcisi yer aldı. Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu tarafından kapıda karşılanan heyette bulunanlar, "Siz ne kadar sevindiyseniz biz de o kadar sevindik. AK Parti
'nin kazanması Filistin'in kazanması demektir" ifadesini kullandı.