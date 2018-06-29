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açıklama yapıyor

AK Parti sözcüsü açıklama yapıyor

Giriş Tarihi: 29.6.2018 18:02 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 18:10
Mahir Ünal açıklama yapıyor
AK Parti sözcüsü , MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
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üÜnal'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'lilerle ilgili talimatı sorusu üzerine,

Seçimden sonra bir olay oldu. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için vahşice infaz edildi. Biz Sakarya'da köpeğe işkence edildiği için isyan ettik. Siyasi tercihine yönelik vahşi katliama HDP ve CHP'den bir tek tepki geldi mi? HDP'nin terör destekçisi olduğunu biliyoruz. Sayın Bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapar.

OHAL'le ilgili gerekli açıklamayı sayın Başbakanımız yaptı.

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Mahir Ünal açıklama yapıyor
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