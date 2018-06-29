Mahir Ünal açıklama yapıyor

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AK Parti sözcüsü Mahir Ünal , MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

üÜnal'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'lilerle ilgili talimatı sorusu üzerine,



Seçimden sonra bir olay oldu. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için vahşice infaz edildi. Biz Sakarya'da köpeğe işkence edildiği için isyan ettik. Siyasi tercihine yönelik vahşi katliama HDP ve CHP'den bir tek tepki geldi mi? HDP'nin terör destekçisi olduğunu biliyoruz. Sayın Bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapar.



OHAL'le ilgili gerekli açıklamayı sayın Başbakanımız yaptı.