Mahrem imamlar gaybubet evinde eşleriyle yakalandı

Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ
'cülerin gizlendikleri gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt mensuplarının aile evi görüntüsü verilerek saklandıkları adreslerde 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Afyon Emniyet Mahrem İmamı Y.O, eşi örgütün Afyon Eğitim Danışmanı F.O, örgütün Kütahya
Büyük Bölge İmamı ve Esnaf Sorumlusu M.F.A. ve yine örgütün Kütahya Öğretmenler Sorumlusu eşi Z.A.'nın da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile 16 bin 710 TL, 4 bin 200 Euro ve bin 840 dolar ele geçirildi. Antalya
'nın Alanya ve Elmalı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise bir emekli jandarma albay, Türk Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen bir albay ile Kara Kuvvetleri'nden ihraç edilen bir yüzbaşı, kamu hastanesinde görevli bir doktor ve bir serbest meslek mensubu şüpheli gözaltına alındı.