YKS sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖSYM'den flaş TYT sınavı saat duyurusu!

Türkiye'de milyonlarca öğrenci üniversitelere giriş için ilk defa uygulanacak YKS için saat sayıyor! Daha önce uygulanan YGS ve LYS testlerinin yerini TYT ve YKS aldı. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Doğal olarak ÖSYM'nin yeni üniversite sınavları TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek? soruları hem öğrenciler, hem de veliler için merak konusu oldu. Üniversite sınavları TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? sorularının cevabı ve ÖSYM duyuruları haberimizde...