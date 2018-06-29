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ı kaçta bitecek? 'den flaş sınavı saat su!

'de yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği için geri sayım sürerken 'den YKS, ve ile ilgili ard arda önemli lar geldi. lara girecek adayları geçici kimlik belgeleri ve diploma notu onayı hakkında bilgilendiren ÖSYM, son olarak YKS, AYT ve YDT sınavlarının saatini hatırlattı. Peki, YKS sınavları , kaç dakika sürecek? ÖSYM YKS, AYT ve YDT sınav bilgilerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.6.2018 22:44 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 23:00
YKS sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖSYM'den flaş TYT sınavı saat duyurusu!

'de milyonlarca öğrenci üniversitelere giriş için ilk defa uygulanacak için saat sayıyor! Daha önce uygulanan YGS ve LYS testlerinin yerini ve YKS aldı. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi () ile Yabancı Dil Testi () de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Doğal olarak 'nin yeni üniversite ları TYT, AYT ve YDT ve kaçta sona erecek? soruları hem öğrenciler, hem de veliler için merak konusu oldu. Üniversite sınavları TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? sorularının cevabı ve ÖSYM ları haberimizde...

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YKS sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖSYM'den flaş TYT sınavı saat duyurusu!
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